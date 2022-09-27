OCU: стоимость потребительской корзины в Испании увеличилась на рекордные за 34 года 15,2%

Рост стоимости потребительской корзины в Испании достиг 15,2% за год из-за энергетического кризиса. Этот показатель стал рекордным за последние 34 года, свидетельствуют данные отчета Организации потребителей и пользователей (OCU) королевства.

«Цены в 1180 супермаркетах страны говорят сами за себя: корзина OCU выросла на 13% с 2021 года, а корзина Economic, корзина с самыми низкими ценами, — на астрономические 16,4%. Продукты, которые мы собираем в нашей корзине покупок, подорожали на 15,2%. Это самый большой рост за 34 года этого исследования цен», — говорится в отчете.

При этом разница между самой дорогой и наиболее дешевой потребительской корзиной составила €994. Это значение составляет почти пятую часть годовых расходов среднестатистической испанской семьи на покупки, утверждается в исследовании.

Для проведения анализа OCU посетила 1180 супермаркетов 80 разных сетей в 65 городах Испании. Согласно отчету, цены выросли на 95% из 239 продуктов, входящих в потребительскую корзину. Так, например, стоимость подсолнечного масла выросла на 118%, маргарина — на 75%, бананов, макаронных изделий, оливкового масла и муки — более чем на 50%.

24 августа газета Mundo сообщила, что в Испании местные жители из-за инфляции стали покупать меньше продуктов, а также выбирать товары собственных марок торговых сетей. Половина расходов граждан на продукты уходят на локальные марки, которые ассоциируются с кризисом в стране. Только за июнь этот показатель вырос на 2,5%.