Эксперт Демидов предположил, что для устранения утечки на «Северном потоке» могут понадобиться годы

Датские военные опубликовали видео с места утечки на «Северном потоке», которая произошла близ острова Борнхольм. Эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал происходящее катастрофой и перечислил способы устранения данной поломки.

«Существует два вида ремонта: или с помощью водолазов и спецтехники, или специальных платформ, барж. Это в зависимости от глубины. Еще сегментация возможна по сложности работ. Если это небольшое отверстие в сварном стыке, то, в принципе, и водолазы смогут сделать на небольшой глубине. Если же отверстие большое, а, судя по всему, это так и есть, то понадобится очень серьезное оборудование, техника, которой у России нет. Нужно понимать, что Балтийское море достаточно мелкое. Но несмотря на это, судя по картам, точка разрыва в районе 50 метров, но не глубже ста. То есть в любом случае, я считаю, что трубу для ремонта нужно поднимать. Это специальные плавсредства, которых, опять-таки, у России нет», — сказал Демидов.



По мнению эксперта, в нынешних политических реалиях на устранение утечки на «Северном потоке» могут понадобиться годы.

«Если представить, что лежит огромная веревка, то подходит корабль сверху, достает специальными крюками трубу, затаскивает часть трубы себе на борт и там начинает ее резать. Но я думаю, что нам не дадут это сделать. В нормальной жизни для ремонта потребовались бы месяцы, в ситуации конкретной — годы. Трубы в принципе были отключены. В них был газ просто потому, что его закачали туда Германия и Россия и держали закрытыми. А сейчас качать не будут и все. На самом деле это катастрофа, что происходит», — констатировал Демидов.

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока — 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1». По данным шведского сейсмолога Бьорна Лунда, рядом с газопроводом прогремело два подводных взрыва. Диаметр круга на поверхности воды, который поднимается от газопровода, несколько сотен метров.