Мишустин: правительство намерено возместить до 80% затрат на доработку российского ПО

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Правительство готово компенсировать до 80% денежных средств на доработку российского софта для предприятий. Эта мера позволит ускорить темпы импортозамещения в этой отрасли экономики, приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина ТАСС.

«Правительство готово компенсировать заказчикам большую часть, до 80% средств, нужных на доработку ядра продукта под их, соответственно, требования. На такие цели будем выделять специальные гранты», — заявил Мишустин на стратегической сессии по импортозамещению программного обеспечения (ПО).

Подобную меру необходимо реализовать для тех предприятий, которые уже успели закупить зарубежное оборудование и понесли ранее подобные расходы. Такой шаг позволит снизить долю импортных программ в технологических секторах, добавил он.

«В результате организация должна будет полностью отказаться от используемых иностранных аналогов», — заключил премьер.

26 сентября пресс-служба правительства России сообщила о намерении властей ежегодно выделять регионам дополнительные средства на развитие собственной электронной индустрии. Общий объем финансирования новой программы до 2025 года достигнет 7,2 млрд рублей. Эта мера позволит увеличить число технопарков в стране, а также сформировать профильную инфраструктуру в городах.

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