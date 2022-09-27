ANSA: 13 стран Евросоюза потребовали ввести предельную цену на весь импортный газ

Как минимум 13 стран Евросоюза направили в Брюссель обращение, в котором требуют ввести предельную стоимость для всего импортируемого газа. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Послание подписали Италия, Испания, Польша, Греция, Бельгия, Мальта, Литва, Латвия, Португалия, Словения, Словакия, Хорватия и Румыния. В документе отмечается, что «ограничение должно применяться ко всем сделкам».

«Ограничение цен, которого с самого начала требует растущее число стран ЕС, является единственной мерой, которая поможет каждой стране смягчить инфляционное давление, управлять ожиданиями, а также ограничить сверхприбыли в секторе», — говорится в послании.

9 сентября министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ. После этого чиновники поручили Еврокомиссии изучить возможность ввести предельную стоимость для всех видов газа, включая сжиженный природный газ (СПГ). При этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон настаивала на ценовых ограничениях только на российское топливо.

26 сентября агентство Reuters сообщило о намерении около 10 стран Евросоюза ввести ограничения цен на оптовые сделки с газом. Инициативу поддержали Бельгия, Греция, Италия, Польша и другие европейские государства. Однако предложение столкнулось с противодействием со стороны Германии, Дании и Нидерландов. Эти страны сочли, что подобные меры негативно скажутся на имидже энергетического рынка Европы.