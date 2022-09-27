За получением ИНН в Казахстане за день обратились 13 тыс. россиян, что превышает месячную норму

В Казахстане за день за получением индивидуального идентификационного номера в центры обслуживания населения обратились 13 тысяч нерезидентов из России. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов, передает «Интерфакс».

«Только за вчерашний день было принято 13 тысяч заявок, примерно такое количество нами принималось в течение месяца», — отметил Турысов.

По его словам, больше всего россиян обращаются в центры обслуживания в Астане и Алма-Аты, а также в городах, которые граничат с границей России. Поэтому было принято решение привести на усиленный режим те центры обслуживания, где наблюдается наплыв россиян.

Граждане и юрлица без ИНН в Казахстане не могут обращаться в госорганы страны за регистрацией актов гражданского состояния. Кроме того, ИНН нужен для открытия банковских счетов и осуществления платежей и переводов.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о планах провести переговоры с российской стороной по вопросу наплыва россиян в республику. По словам представителя Кремля, пока в планах Путина нет телефонного разговора с Токаевым.