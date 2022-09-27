Reuters: НПЗ TotalEnergies во Франции закрылся до середины октября на фоне забастовок

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РИА «Новости»

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Feyzin, который принадлежит французской энергокомпании TotalEnergies, закрылся как минимум до середины октября на фоне забастовок в стране. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя французского профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT).

«Нефтеперерабатывающий завод Feyzin компании TotalEnergies мощностью 119 тысяч баррелей в сутки на юге Франции, скорее всего, останется без работы как минимум до середины октября», — отметили в публикации.

По данным агентства, завод был закрыт еще 16 сентября после аварии, когда произошла утечка на установке каталитического крекинга. Из-за закрытия НПЗ незадействованными остались около 40% нефтеперерабатывающих мощностей по всей стране.

В Reuters указали, что из-за забастовок недавно закрылись НПЗ компании ExxonMobil в Фос-Сюр-Мер и в Порт-Жером-Гравеншон с совокупной мощностью в 475 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, во вторник уже сами сотрудники TotalEnergies начали трехдневную забастовку, требуя, в частности, повышения заработной платы.

18 сентября глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен посчитала участие Парижа в антироссийских санкциях «геополитической ошибкой».

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