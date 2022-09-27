Bloomberg: британский фунт стерлингов продолжит терять в цене

После рекордного снижения цены фунта стерлингов по отношению к доллару падение курса британской валюты будет продолжаться и дальше. Об этом сообщает Bloomberg.

«После снижения фунта стерлингов до 1,035 доллара трейдеры ожидают, что британская валюта продолжит обесцениваться. Думаю, ситуация станет только хуже, к сожалению», — отметила инвестиционный стратег Nomura International Джордана Рочестер.

По ее словам, ситуация станет неприятной, если все станет только хуже. При этом стратег поделилась, что зарабатывает деньги именно в Британии.

По данным агентства, на прошлой неделе на фунт влиял растущий доллар. Кроме того, увеличение цен на электроэнергию в Британии лишь усилило торговый дефицит Британии, а рост ставок ФРС притягивал все деньги в США.

Ранее во вторник BBC сообщало, что крупнейшие банки в Британии стали на время прекращать предложение ипотечных кредитов новым клиентам из-за резкого падения курса фунта стерлингов.

До этого Bloomberg сообщил, что бывший менеджер хедж-фонда Стивен Диггл, который во время мирового финансового кризиса 2008 года заработал $2,7 млрд на колебаниях рынка, сейчас активно скупает подешевевший британский фунт.