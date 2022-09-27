В Европе ухудшается ситуация с ценами на продукты и энергию

Ситуация с ценами на энергию и продовольствие в ЕС в ближайшее время будет только ухудшаться, передает Общественное телевидение России заявление главы Европейского центробанка Кристин Лагард.

Жители Великобритании потратили уже больше половины сбережений. Как сообщает The Times, ежемесячные расходы растут на рекордные 145 фунтов стерлингов. Сам же фунт по отношению к доллару достиг исторического минимума и практически сравнялся с ним.

Резкое падение произошло после решения британского правительства снизить в стране налоги.

На этом фоне парламент начал готовить вотум недоверия новому премьеру Лиз Трасс, которая и предложила новые экономические меры.

Непростая ситуация и в Германии. Как признался министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, он пока не знает, как бороться с ценами на газ.

«Мы работаем параллельно с комиссией по ценам на газ, которая создана федеральным правительством. И поэтому мы будем искать пути, как можно на практике реализовать ценовое сдерживание. У меня есть представление, в каком направлении думать, но я, на самом деле, не хотел бы вдаваться во все детали», - цитирует Линдера «Ридус».

В Германии теперь практически ежедневно протесты. Демонстранты требуют остановить рост цен на коммунальные платежи и запустить «Северный поток-2».

А в Италии, где после парламентерских выборов к власти пришли крайние правы, жители начали снимать со зданий флаги Евросоюза.

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