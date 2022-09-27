The Guardian: крупные производители мяса в Британии смогли избежать уплаты огромных налогов

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Мировые производители мяса смогли избежать уплаты многомиллионных налогов в Британии. Об этом пишет британская The Guardian.

В публикации отметили, что мегакомпании, включая KFC, курицу Nando и органический ассортимент Sainsbury, стали использовать офшорные компании, чтобы избежать уплаты многих миллионов фунтов стерлингов в качестве налогов в Британии.

По данным издания, некоторые компании смогли сократить налоговые отчисления, изменив структуру компании и кредитов ради использования преимуществ различных налоговых систем.

The Guardian добавили, что такая схема вполне легальна и за последние несколько десятков лет она серьезно распространилась, так как бухгалтеры компаний открывают возможности для уменьшения налоговых счетов. Все это приводит к тому, что организации могут законно и на серьезную сумму сократить размер уплачиваемых налогов.

24 сентября глава Минфина страны Квази Квартенг во время выступления в Палате общин британского парламента заявил, что правительство Лиз Трасс собирается снизить налоги в Британии, чтобы простимулировать рост экономики и обуздать инфляцию.

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