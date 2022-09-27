WSJ: европейский энергокризис играет на руку экономике США

Экономика США может получить лишь выгоду от энергокризиса в Европе. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

«Компаниям из Европы приходится переносить свое производство в США из-за высокой стоимости энергоносителей, цена которых в Соединенных Штатах более стабильна. Также такие компании получают поддержку американских властей», — отметили в публикации.

По данным издания, большинство аналитиков предупреждают страны Евросоюза о проблемах в логистике и постоянных изменениях в ценах. Это, в свою очередь, может разрушить европейскую промышленность.

В публикации указали, что из-за нестабильной ситуации многие компании стали делать свой выбор в строну США. В частности, вопрос переезда компаний актуален для производителей батарей, химикатов и прочей продукции, где задействовано потребление электроэнергии.

В конце августа Business Insider написал, что США грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче и хранении газа. По информации издания, в настоящее время запасы природного газа на зиму в стране более чем на 10% ниже необходимого для этого периода, это происходит на фоне растущего спроса на электроэнергию для охлаждения в жаркое время года.