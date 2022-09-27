«Газпром» предрек Евросоюзу тяжелейшую ситуацию с газом в январе

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Matthias Rietschel/AP

В «Газпром экспорте» считают, что самый тяжелый месяц по ситуации с нехваткой газа в Европейском союзе будет в январе, передает РИА «Новости».

В компании напомнили, что руководство ЕС требовало снизить потребление газа на 15% по сравнению со средним его уровнем за последние пять лет на период с августа 2022-го до конца марта следующего года.

В «Газпром экспорте» сомневаются, что этой меры будет достаточно для недопущения веерных отключений в осенне-зимний период. Эксперты компании считают, что это будет зависеть от многих факторов, прежде всего от погодных условий. Ожидается, что в январе пики потребления газа превышают 1,8 млрд кубометров в сутки.

«Мощности европейских ПХГ исторически обладали потенциалом для покрытия этих пиков, но справятся ли они с этой задачей, учитывая произошедшее по вине самих европейцев падение поставок трубопроводного газа из РФ?», — сказали в компании.

Ранее телеканал France TV сообщал, что тарифы на газ вынуждают французов отключать дома от отопления.

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