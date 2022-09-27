Reuters: следы утечек из «Северного потока» зафиксированы в водах Дании и Швеции

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Global Look Press

Морская администрация Швеции выявила две утечки в газопроводе «Северный поток» в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Дании и Швеции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

Он уточнил, что ИЭЗ расположены очень близко друг другу.

Как сообщает агентство, после того, как на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления, Морская администрация Швеции призвала проследить за газопроводом «Северный поток».

Другой представитель Морской администрации Швеции заявил агентству, что власти тщательно следят за тем, чтобы ни одно судно не подплывало достаточно близко к месту инцидента.

Ранее издание Tagesspiegel сообщало, что давление в «Северных потоках» могло упасть из-за диверсии.

Оба маршрута поставок газа в Европу по дну Балтийского моря выведены из строя. Сначала произошла авария на «Северном потоке — 2», где давление одной из ниток газопровода резко упало. При этом причина утечки сейчас выясняется. Затем давление упало в обеих нитках «Северного потока», но причина снижения давления пока неизвестна.

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