Tagesspiegel: давление в «Северных потоках» могло упасть из-за диверсии

Давление в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могло снизиться из-за целенаправленной диверсии, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на источники в федеральных органах безопасности Германии.

Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией <...> Все говорит против совпадения», — указано в сообщении.

Уточняется, что для проведения такой диверсии необходимы спецсредства — например, водолазный спецназ и подводная лодка.

Ранее «Северные потоки» почти полностью вышли из строя из-за неисправностей.

Оба маршрута поставок газа в Европу по дну Балтийского моря выведены из строя. Сначала произошла авария на «Северном потоке — 2», где давление одной из ниток газопровода резко упало. При этом причина утечки сейчас выясняется. Затем давление упало в обеих нитках «Северного потока», но причина снижения давления пока неизвестна.