МИД Японии: премьер страны и глава Евросовета договорились сохранять санкции против России

close
100%
Eugene Hoshiko/AP

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и глава Евросовета Шарль Мишель договорились сохранять в силе санкции против России. Об этом сообщил японский МИД по итогам встречи премьера с Мишелем, который приехал в Токио для участия в церемонии государственных похорон бывшего главы правительства страны Синдзо Абэ, передает ТАСС.

«В отношении ситуации на Украине они сошлись во мнении, что крайне важно сохранять единство G7, и подтвердили решимость в тесном сотрудничестве с ЕС и другими странами сохранять в силе жесткие санкции против России и оказывать поддержку Украине», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Кисида и Мишель также выразили обеспокоенность «односторонними попытками изменить статус-кво» и развитием ракетно-ядерной программы КНДР.

Накануне стало известно, что правительство Японии ввело новые санкции против России из-за ситуации на Украине, включив в ограничительные списки 21 организацию. Также оно запретило поставки товаров, якобы связанных с производством химического оружия.

Церемония государственных похорон Абэ состоится 27 сентября. Как ожидается, ее посетят множество зарубежных политиков.

Абэ скончался в возрасте 67 лет после нападения на него 8 июля в ходе его выступления с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. В него дважды выстрелил из самодельного оружия 41-летний Тэцуя Ямагами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть