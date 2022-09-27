МИД Японии: премьер страны и глава Евросовета договорились сохранять санкции против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и глава Евросовета Шарль Мишель договорились сохранять в силе санкции против России. Об этом сообщил японский МИД по итогам встречи премьера с Мишелем, который приехал в Токио для участия в церемонии государственных похорон бывшего главы правительства страны Синдзо Абэ, передает ТАСС.

«В отношении ситуации на Украине они сошлись во мнении, что крайне важно сохранять единство G7, и подтвердили решимость в тесном сотрудничестве с ЕС и другими странами сохранять в силе жесткие санкции против России и оказывать поддержку Украине», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Кисида и Мишель также выразили обеспокоенность «односторонними попытками изменить статус-кво» и развитием ракетно-ядерной программы КНДР.

Накануне стало известно, что правительство Японии ввело новые санкции против России из-за ситуации на Украине, включив в ограничительные списки 21 организацию. Также оно запретило поставки товаров, якобы связанных с производством химического оружия.

Церемония государственных похорон Абэ состоится 27 сентября. Как ожидается, ее посетят множество зарубежных политиков.

Абэ скончался в возрасте 67 лет после нападения на него 8 июля в ходе его выступления с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. В него дважды выстрелил из самодельного оружия 41-летний Тэцуя Ямагами.