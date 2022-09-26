France TV: тарифы на газ вынуждают французов отключать дома от отопления

Во Франции ряд жилищных товариществ решили поднять вопрос об отказе от централизованного отопления на фоне растущих цен на газ, сообщает France TV.

Собственники одного из товариществ в Ницце попросили жителей обсудить отопление дома будущей зимой из-за новых цен на газ. По информации телеканала, жильцы осознают, что не смогут платить по новым расценкам и отказываются закупать газ. Так, один из собственников рассказал, что ему придется заплатить за газ за год €7669 и это «просто нереально». Многие из жителей, сообщает СМИ, задумываются о покупке электрообогревателей.

Цены на газ в Европе существенно выросли после того, как ЕС ввел санкции против России в связи со спецоперацией, которую она ведет на Украине. Европейские руководители также призвали ограничить поставки российских энергоресурсов и рассматривают ограничение поставок к концу осени.

Как заявил обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис, антироссийскими санкциями Запад непреднамеренно наказывает сам себя.