France TV: тарифы на газ вынуждают французов отключать дома от отопления

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Во Франции ряд жилищных товариществ решили поднять вопрос об отказе от централизованного отопления на фоне растущих цен на газ, сообщает France TV.

Собственники одного из товариществ в Ницце попросили жителей обсудить отопление дома будущей зимой из-за новых цен на газ. По информации телеканала, жильцы осознают, что не смогут платить по новым расценкам и отказываются закупать газ. Так, один из собственников рассказал, что ему придется заплатить за газ за год €7669 и это «просто нереально». Многие из жителей, сообщает СМИ, задумываются о покупке электрообогревателей.

Цены на газ в Европе существенно выросли после того, как ЕС ввел санкции против России в связи со спецоперацией, которую она ведет на Украине. Европейские руководители также призвали ограничить поставки российских энергоресурсов и рассматривают ограничение поставок к концу осени.

Как заявил обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис, антироссийскими санкциями Запад непреднамеренно наказывает сам себя.

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