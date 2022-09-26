WSJ: финансирование проекта «Один пояс и один путь» застопорилось из-за кредитных задолженностей

Финансирование программы «Один пояс и один путь», которая должна была связать торговые логистические цепочки более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, оказалось под угрозой срыва. Это связано с многомиллиардными задолженностями заемщиков перед главным инициатором проекта — Китаем, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Китай потратил триллион долларов на расширение своего влияния в Азии, Африке и Латинской Америке через свою инфраструктурную программу «Один пояс, один путь» <....> Однако сейчас десятки миллиардов долларов кредитов иссякли, а многочисленные проекты развития застопорились», — говорится в материале.

Замедление темпов экономического роста в мире вкупе с увеличением процентных ставок Центробанками ведущих стран и усилением инфляции привели к тому, что Пекин сейчас работает над пересмотром проблемной инициативы. Не менее важной причиной также стали особенности кредитной политики властей Китая.

«Западные лидеры раскритиковали практику кредитования Китая, которую некоторые называли «дипломатией долговой ловушки», ставящей Пекин в неловкое положение. Многие экономисты и инвесторы говорят, что практика кредитования Китая способствовала долговым кризисам в таких странах, как Шри-Ланка и Замбия. В итоге сейчас заемщики КНР пытаются изо всех сил погасить свои долги перед Китаем», — сообщается в статье.

О планах по созданию нового глобального торгового маршрута впервые заявил председатель КНР Си Цзиньпин осенью 2013 года. Проект должен был соединить логистическими цепочками большинство стран Азии, Европы и Африки, а также развить более тесную экономическую кооперацию между континентами. Масштаб проекта некоторые эксперты оценивали в $21 трлн.

15 сентября агентство Bloomberg заявило о снижении темпов роста экономики Китая к концу 2022 года до значений, близких к абсолютному минимуму за более чем 40 лет. Уровень производства в азиатской стране к концу декабря увеличится только на 3,5% вместо планируемых 5,5%. Однако по мнению главного экономиста Barclays по Китаю Цзянь Чанг, рост экономики в стране по итогам текущего года может составить всего 2,6%.