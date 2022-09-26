Глава Национального банка Хорватии предупредил о риске инфляционной болезни в Европе

Повышение трех ключевых ставок Европейским Центробанком (ЕЦБ) на 75 базисных пунктов — правильное решение для борьбы с ростом уровня среднегодовой инфляции в странах Евросоюза. Слова главы Национального банка Хорватии Бориса Вуйчича приводит агентство Bloomberg.

«Как мы узнали в Хорватии за последние десятилетия, когда инфляция высока, когда она приближается к двузначным уровням, она сама по себе может стать болезнью. Очевидно, что решение Европейского Центробанка (повысить три ключевые ставки на 75 базисных пунктов — «Газета.Ru») — это правильный путь», — заявил Вуйчич.

В январе Вуйчич станет 26-м членом Управляющего совета ЕЦБ, как только его страна перейдет на евро. Усиление энергетического кризиса в Европе привело росту среднегодовой инфляции в регионе выше 9%, а в Хорватии — до более 12%. По мнению главы Национального банка страны, борьба с инфляцией должна стать ключевой целью для европейского валютного регулятора.

«Инфляция, если она устойчиво высока, должна быть явно доминирующей целью. Уделение большого внимания снижению темпов экономического роста сейчас, в ущерб борьбе с инфляцией, часто заманчиво. Но позволить инфляции укорениться (выше 10% — «Газета.Ru») всегда имеет более высокую цену, чем временное снижение ВВП», — заключил Вуйчич.

8 сентября Европейский Центробанк впервые в истории повысил три ключевые ставки сразу на 75 базисных пунктов. Изменениям со стороны валютного регулятора подверглись: процентная ставка по основным операциям рефинансирования (до 1,25%), а также ставки по маржинальной кредитной линии (до 1,5%) и по депозитной линии (до 0,75%).

Решение регулятора вступит в силу с 14 сентября 2022 года. При этом в ЕЦБ, при необходимости, намерены повышать ключевые ставки и «на следующих нескольких заседаниях».