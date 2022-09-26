Утечка газа произошла на одном из трубопроводов «Северного потока — 2» в Дании

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Stine Jacobsen/Reuters

Утечка на одном из газопроводов «Северного потока — 2» произошла в датском районе к юго-востоку от Дуеодде. Об этом сообщило датское энергетическое агентство.

«Датские власти были проинформированы о значительном падении давления в газопроводе «Северный поток — 2». По предварительной оценке, утечка произошла на одном из двух газопроводов «Северного потока — 2» в датском районе к юго-востоку от Дуеодде», — уточнило агентство.

Отмечается, что вокруг трубопровода установлена запретная зона, за пределами которой угроза безопасности в связи с утечкой отсутствует.

В агентстве также подчеркнули, что влияния на безопасность поставок газа в Данию не ожидается.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября в газопроводе «Северный поток — 2» резко упало давление.

Как позднее уточнили в Nord Stream 2 AG, ЧП произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании рядом с островом Борнхольм.

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