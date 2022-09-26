Bloomberg: Россия потеснила Иран на нефтяном рынке Азии

Экспорт нефти Ирана по итогам последних месяцев снизился на фоне усиления конкуренции со стороны России на ключевом рынке Азии. Ежедневный экспорт сырой нефти Тегераном упал с пикового уровня в один миллион баррелей до 750 тыс. баррелей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Ежедневный экспорт сырой нефти из Тегерана снизился с пика в 1 миллион баррелей до в среднем 750 000 баррелей. Иранские поставки идут рука об руку с поставками из России в такие страны, как Китай, что побуждает Тегеран регулярно пересматривать и корректировать свои цены, чтобы оставаться привлекательными», — говорится в материале.

Снижение объемов нефтяного экспорта Ирана за последние месяцы произошло по ряду причин. Однако главным драйвером стали европейские санкции на поставки российского сырья. В таких условиях Москва вынужденно перенаправила часть выпавших объемов в Азию, что пошатнуло позиции Тегерана в регионе, утверждает Bloomberg.

«Россия увеличивает поставки в Азию, поскольку Европа ужесточает санкции. В свою очередь, США ввели жесткие ограничения против Ирана и его нефтяного сектора. Это и дополнительные российские баррели вынудили Тегеран предлагать покупателям скидки. Его грузы, большая часть которых направляется в Китай, часто маскируются под грузы из других стран», — сообщается в статье.

26 сентября агентство Bloomberg сообщило о намерении двух стран Евросоюза заблокировать обсуждение возможного ввода предельных цен на российскую нефть. В их число вошли Венгрия и Кипр. Из-за резкой позиции этих государств страны ЕС, скорее всего, отложат реализацию данной инициативы на более поздний срок.