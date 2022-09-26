Bloomberg: Россия потеснила Иран на нефтяном рынке Азии

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Dmitry Lovetsky/AP

Экспорт нефти Ирана по итогам последних месяцев снизился на фоне усиления конкуренции со стороны России на ключевом рынке Азии. Ежедневный экспорт сырой нефти Тегераном упал с пикового уровня в один миллион баррелей до 750 тыс. баррелей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Ежедневный экспорт сырой нефти из Тегерана снизился с пика в 1 миллион баррелей до в среднем 750 000 баррелей. Иранские поставки идут рука об руку с поставками из России в такие страны, как Китай, что побуждает Тегеран регулярно пересматривать и корректировать свои цены, чтобы оставаться привлекательными», — говорится в материале.

Снижение объемов нефтяного экспорта Ирана за последние месяцы произошло по ряду причин. Однако главным драйвером стали европейские санкции на поставки российского сырья. В таких условиях Москва вынужденно перенаправила часть выпавших объемов в Азию, что пошатнуло позиции Тегерана в регионе, утверждает Bloomberg.

«Россия увеличивает поставки в Азию, поскольку Европа ужесточает санкции. В свою очередь, США ввели жесткие ограничения против Ирана и его нефтяного сектора. Это и дополнительные российские баррели вынудили Тегеран предлагать покупателям скидки. Его грузы, большая часть которых направляется в Китай, часто маскируются под грузы из других стран», — сообщается в статье.

26 сентября агентство Bloomberg сообщило о намерении двух стран Евросоюза заблокировать обсуждение возможного ввода предельных цен на российскую нефть. В их число вошли Венгрия и Кипр. Из-за резкой позиции этих государств страны ЕС, скорее всего, отложат реализацию данной инициативы на более поздний срок.

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