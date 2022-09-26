Global Times: повышение ключевой ставки в США вызовет мировое экономическое землетрясение

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку до 3-3,25% годовых для смягчения темпов роста инфляции. Однако это решение крайне негативно скажется на мировой экономике уже в ближайшем будущем, вызвав глобальное потрясение, заявил обозреватель Шэн Вэнь для китайского издания Global Times.

Обязательство ФРС сдерживать инфляцию для достижения заявленной цели банка в 2% путем резкого повышения процентных ставок за короткий промежуток в 12 месяцев слишком радикально, если не нереалистично, уверяет Шэн Вэнь.

«Повысив ставку до 4,5% или даже выше за короткий период, ФРС не только ослабит собственную экономику США и нанесет ущерб огромному числу американских компаний и домохозяйств, этот шаг также вызовет шоковые волны в других крупнейших экономиках мира, вызвав всемирное экономическое землетрясение», — предостерегает обозреватель.

После очередного повышения ключевой ставки в США этому примеру, скорее всего, последуют и Центральные банки ведущих европейских стран. Этот фактор уже может привести к рискам глобальной рецессии.

«Чтобы предотвратить возврат активов, деноминированных в долларах, в США из-за серии агрессивных повышений ставок ФРС, другие экономики также будут вынуждены повысить свои процентные ставки. Это, вероятно, вызовет глобальную рецессию, в результате которой сотни миллионов людей потеряют работу», — пришел к выводу Вэнь.

26 сентября обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис заявил, что антироссийскими санкциями США «наказали» себя и Евросоюз. Из-за запрета на страхование нефтяных судов мировой рынок потеряет почти половину от объемов поставок России в ЕС в августе — до 93 млн баррелей в месяц. Снижение предложения, в свою очередь, может вызвать резкий рост биржевых цен на нефть.