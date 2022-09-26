Курс лиры к доллару опустился до исторического минимума после снижения ключевой ставки в Турции

Курс турецкой лиры к американскому доллару упал до исторического минимума на фоне снижения ключевой ставки в стране до 12%. В ходе торгов 26 сентября валюта достигала 18,458 лиры за доллар в нижней точке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17:10 мск валютные котировки немного укрепились, достигнув отметки 18,43 лиры за доллар.

22 сентября Центробанк Турции резко уменьшил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов. Регулятор объяснял свое решение желанием побороть замедление темпов экономического роста. Однако такой шаг ЦБ столкнулся с увеличением годовой инфляции в стране до 80% в августе. Эти факторы в совокупности не усилили доверие трейдеров к турецкой валюте.

Из-за ослабления национальной валюты республика уже столкнулась с существенным дефицитом счета текущих операций. На дальнейшее ослабление лиры также может повлиять усугубление энергетического кризиса в Европе, на фоне которого поддержка денежно-кредитной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана падает. До недавнего времени глава республики придерживался тактики понижения ключевой ставки ради борьбы с инфляцией, однако добиться определенных успехов пока не удалось.

22 сентября курс лиры отреагировал на повышение ключевой ставки США на 75 базисных пунктов резким падением по отношению к доллару. Помимо лиры агрессивная денежно-кредитная политика Вашингтона оказала влияние и на валюты других развивающихся стран. При этом с начала 2022 года курс турецкой лиры обвалился примерно на 28%, и это еще не предел — утверждают международные финансовые аналитики.