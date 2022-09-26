Орбан: если Венгрии не отдадут деньги из фондов ЕС, она получит их из других источников

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Евросоюз не отдаст Венгрии полагающиеся ей средства, Будапешт получит нужную сумму из других источников. Об этом он сообщил на заседании в парламенте, передает РИА «Новости».

«Если брюссельские бюрократы по-прежнему не отдадут деньги, которые полагаются Венгрии, тогда мы получим необходимую из других финансовых источников. Мы уже начали переговоры об этом с Евросоюзом и другими нашими международными партнерами», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика должна быть готова к затяжному конфликту на Украине.

В ходе своего выступления в Европарламенте Орбан подчеркнул, что антироссийские санкции дали «обратный эффект» и нанесли удар по европейской экономике, а также призвал Россию и Украину прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

До этого премьер-министр Венгрии говорил о необходимости отменить санкции против России до конца 2022 года.

Министр иностранных дел республики Петер Сийярто также заявлял, что Венгрия не будет присоединяться к санкциям Евросоюза, которые могут причинить существенный ущерб безопасности венгерской энергетики.

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