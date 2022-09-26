Датский оператор «Северного потока — 2» заявил об утечке газа южнее острова Борнхольм

Южнее острова Борнхольм в юго-западной части Балтийского моря обнаружена утечка газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение оператора проекта Nord Stream 2 AG.

По информации агентства, ночью в газопроводе было зафиксировано резкое падение давления.

Представитель оператора сообщил, что «в каком-то месте» на протяжении газопровода, «вероятно, появилась дыра». В норме давление в газопроводе составляет 105 бар, сейчас оно составляет 7 бар.

«Сегодня ночью диспетчер береговой площадки «Северного потока — 2» зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование», — заявил представитель оператора.

Ранее сообщалось, что на одной из ниток «Северного потока — 2» резко упало давление. Уточняется, что снижение давления было зафиксировано в трубе «А» газопровода.