Правительство России выделит 7,2 млрд рублей на развитие производства электроники в регионах

Правительство будет ежегодно выделять регионам дополнительные средства на развитие собственной электронной индустрии. Общий объем финансирования новой программы до 2025 года достигнет 7,2 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина.

«Мы запустим дополнительную меру — поддержим старт новых проектов в промышленных технопарках, выделим российским субъектам специальные субсидии на софинансирование их расходов по формированию профильной инфраструктуры», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Новый механизм поддержки позволит создать в стране новые технологические центры. Кроме того, такой шаг позволит создать дополнительные рабочие места, пояснил он.

«Рассчитываем, что благодаря такой помощи в ближайшие семь лет появится не менее 150 тыс. квадратных метров современных производственных площадей и до 3 тысяч рабочих мест», — заключил Мишустин.

26 сентября правительство также выделило более 11 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Средства будут направлены регионам уже в 2022 году. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, эта мера простимулирует реализацию ряда федеральных проектов, включая «Жилье», «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». Кроме того, благодаря финансовой помощи в стране появится ряд новых инфраструктурных объектов.