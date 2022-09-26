Bloomberg: заработавший на кризисе 2008 года миллиардер сейчас скупает британские фунты

Бывший менеджер хедж-фонда Стивен Диггл, который во время мирового финансового кризиса 2008 года заработал $2,7 млрд на колебаниях рынка, сейчас активно скупает подешевевший британский фунт. Об этом пишет Bloomberg.

«Стивен Диггл в понедельник использовал 10% активов «небольшого фонда» для покупки фунта стерлингов. Он не уточнил название и размер фонда. Инвесторы сбрасывают валюту после того, как министр финансов Великобритании Кваси Квартенг пообещал еще больше снизить налоги, рискуя вызвать рост инфляции в стране и государственного долга. Фунт стерлингов упал сильнее всего с марта 2020 года, в начале пандемии Covid-19», — следует из статьи.

Диггл стал соучредителем хедж-фонда волатильности Artradis Fund Management Pte в 2001 году. Компания заработала свое название благодаря прибыльным ставкам в 2007 и 2008 годах. Позже его семейный офис Vulpes Investment Management Pte инвестировал в активы, включая биотехнологические предприятия, сады авокадо в Новой Зеландии, немецкую недвижимость и европейские фирмы по перевооружению, акции которых резко выросли после начала спецоперации.

Ставка на фунт стерлингов была не просто оппортунистической торговлей валютой, поскольку у фирмы есть инвестиции в Великобритании, которым нужен фунт, написал Диггл, добавив, что он не понимает, почему «бурная реакция на мини-бюджет оправдана».

Отношение долга Великобритании к валовому внутреннему продукту ниже, чем у большинства стран G7, что дает правительству некоторый запас для такого смягчения, сказал Диггл.

«Мне нравится снижение налогов. Налоги в Великобритании поднялись слишком высоко и, вероятно, сдерживали экономический рост», — добавил он.

В понедельник британский фунт упал до исторического минимума. Курс валюты снизился на международном рынке Forex почти на 5% к доллару – до $1,0384.