Вице-премьер Хуснуллин: Россия утвердила план развития Мариуполя на ближайшие три года

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что план развития Мариуполя утвержден на ближайшие три года. Об этом он сообщил во время вручения ключей от квартир в новых домах жителям города, сообщает ТАСС.

«У нас утвержден план развития города, задача — за три года привести город в порядок», — сказал Хуснуллин.

Ранее Марат Хуснуллин рассказал, как прошло совещание штаба по восстановлению освобожденных территорий Донбасса. По словам вице-премьера, в республиках над восстановлением работает порядка 30 000 человек.

До этого Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе начали выплату компенсаций за утраченное имущество первой необходимости.

Он уточнил, что в Донецкой народной республике (ДНР) открыт 51 пункт по приему заявлений от пострадавших в результате боевых действий и работает 38 комиссий, которые рассматривают документы и принимают решения о компенсациях.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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