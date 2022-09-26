МИД Польши: новые санкции против РФ должны затрагивать товары двойного назначения

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил в эфире радиостанции RMF, что новый пакет санкций в отношении России должен затрагивать товары двойного назначения.

«В этом пакете, прежде всего, должны быть очередные технологии, которые могут быть использованы двумя способами, то есть двойные технологии, которые используются в промышленности, но также могут применяться в военной промышленности», — пояснил Пшидач.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия может представить странам Европейского союза предложения по очередному пакету санкций в отношении России на этой неделе. Новые ограничения могут быть одобрены еще до очередной встречи министров иностранных дел стран ЕС в середине октября.

Bloomberg также сообщал, что в новый пакет антироссийских санкций войдут торговые и персональные ограничения.

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