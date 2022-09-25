Глава сербского минфина отметил наступление рецессии в мировой экономике

Глобальная экономика входит в период рецессии. Однако у Сербии есть достаточно средств, чтобы преодолеть зиму в таких условиях, заявил министр финансов республики Синиша Мали.

В интервью телеканалу Pink он отметил, что Белград постоянно испытывает на себе «огромное давление» Запада по вопросу присоединения к режиму санкций в отношении России. Но власти четко обговорили свою позицию.

«Деньги становятся все дороже и дороже, это замедлит рост ВВП во всем мире. Мир входит в рецессию», — цитирует Мали ФАН.

Министр также напомнил, что сейчас правительство субсидирует часть расходов на энергоресурсы, желая поддержать малый и средний бизнес.

Президент Сербии Александар Вучич ранее предупредил, что Европа в скором времени столкнется со сбоями в электроснабжении, напоминает Life.ru.

Предстоящей зимой цена на газ на спотовых биржах может достичь 6 тысяч долларов за тысячу «кубов». По его словам, сербы смогли обеспечить свою энергобезопасность благодаря своевременным закупкам российского голубого топлива.