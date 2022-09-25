Der Freitag: безответственность прошлых правителей привела Германию к энергокризису

Ответственность за современный энергетический кризис в Германии лежит на предыдущих руководителях государства. Именно они не подготовили страну к чрезвычайным ситуациям и не нашли альтернативных поставщиков энергоресурсов, следует из материала газеты Der Freitag.

По словам обозревателей, сейчас даже обеспеченным немцам приходится экономить на газе и электричестве. В стране наблюдается астрономический рост цен на ресурсы, а почти полная заполненность газохранилищ — лишь временная мера. К лету запасы иссякнут, и проблема обострится вновь, приводит текст публикации ФАН.

На время урегулировать ситуацию можно, если использовать так называемые «грязные» энергоресурсы. Речь идет о каменном угле. Тем не менее власти в данный момент более сосредоточены на том, как обеспечить надежную подачу энергии в домохозяйства и на предприятия.

В итоге журналисты пришли к выводу, что вина лежит на предыдущих правителях республики, отмечает Life.ru.

Они допустили не только отсутствие альтернативных источников газа, но и низкие зарплаты. Однако в долгосрочной перспективе надежда на решение этих проблем есть.