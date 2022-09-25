Байден назвал неверные цены на бензин в ходе выступления перед избирателями

Президент США Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократического национального комитета с участием избирателей объявил, что уже в 41 штате и в округе Колумбия (столице США — Вашингтоне) средняя цена бензина опустилась ниже $2,99. Однако слова главы государства не соответствуют действительности. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (ААА).

Система ежедневно собирает данные о стоимости топлива на 120 тысячах заправочных станций по всем 50 штатам страны. По данным AAA, ни в одном американском штате средняя цена не опускалась ниже отметки в $3.

Согласно данным организации, в среднем бензин в США стоит от $3,081 до $5,762 в зависимости от штата. В округе Колумбия горючее в среднем продается за $3,768.

Накануне ассоциация ААА сообщила, что цены на бензин в США продолжили расти уже два дня подряд после снижения, которое длилось 99 дней подряд.

На этой неделе Байден заявил, что американские энергетические компании зарабатывают рекордные прибыли, и розничная наценка на топливо в США остается на 30% выше нормы.