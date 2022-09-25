Global Times: ЕС грозит деиндустриализация из-за спровоцированного США кризиса на Украине

Евросоюз (ЕС) переживет деиндустриализацию из-за роста цен на энергоносители и высоких темпов инфляции по мере того, Соединенные Штаты Америки будут затягивать конфликт на Украине, написало китайское издание Global Times.

«Рост тарифов приведет к нехватке промышленного сырья в Европе, в том числе и металлов. Вслед за резким скачком цен на энергоносители и удорожанием импорта из-за девальвации евро последует снижение прибыли, что приведет к неприятностям на предприятиях и затронет всю обрабатывающую промышленность», — сказано в материале.

Как указывает автор, европейская экономика уже пострадала из-за переноса производств в страны третьего мира в рамках глобализации, а также из-за курса на «зеленую» энергетику. Но текущий энергетический кризис представляет настоящую «экзистенциальную угрозу» для промышленности региона.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии (ЕК) написало, что план Евросоюза (ЕС) по реорганизации энергетической системы Европы ради перехода на «зеленую» энергетику и отказ от топлива из России потребует €565 млрд до конца десятилетия.

Ранее 25 сентября cоветник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США «напрямую в частном порядке» предупредили Россию о «катастрофических» последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине и пообещали дать решительный ответ на это.