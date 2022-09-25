Глава МИД Турции: республика работает с ООН над организацией экспорта удобрений из России

Турецкая Республика совместно с Организацией Объединенных Наций (ООН) работает над экспортом удобрений из России по морскому гуманитарному коридору. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщил телеканал CNN Türk.

«Роль, которую мы сыграли в преодолении кризиса с зерном, позволила миру вздохнуть с облегчением. Впервые с 2008 года цены на зерно снизились на 9%. Вслед за зерном настала очередь снять преграды для экспорта удобрений, над этим мы работаем с ООН в стамбульском Совместном координационном центре (СКЦ)», — сказал министр.

Как отметил Чавушоглу, российские удобрения не находится в санкционном списке, поэтому Анкара проводит работу по устранению сомнений, которые касаются вопросов страхования, услуг и оплаты.

Накануне глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что работ по разблокировке экспорта удобрений и продовольствия из России еще немало.

До этого в тот же день Лавров сообщил, что Москва призвала Гутерриша мобилизовать усилия для преодоления продовольственного и энергетического кризисов.