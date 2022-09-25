Немецкая RWE договорилась с компанией из ОАЭ Adnoc о поставке СПГ в Германию

Энергетическая и судоходная корпорация из ОАЭ Adnoc и немецкая энергетическая компания RWE договорились о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию. Сообщение об этом пресс-служба RWE опубликовала на своем сайте.

«Adnoc и RWE подписали соглашение о поставке первой партии СПГ, которая будет поставляться в (порт) «Эльбехафен» в Брунсбюттеле, недалеко от Гамбурга, Германия», — сказано в сообщении.

Накануне агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в правительстве Германии, написало, что представители немецких деловых кругов могут подписать соглашения по газу и водороду во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в арабские страны.

Ранее 25 сентября арабская газета al-Arab сообщила, что визит Шольца в Саудовскую Аравию не принес ощутимых результатов из-за разногласий в сфере энергетики.

В начале сентября российская энергетическая компания «Газпром» сообщила о полной остановке транспортировки газа по «Северному потоку» на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования.