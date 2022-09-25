Власти Херсонской области: регион обеспечен газом из РФ в пять раз дешевле украинского

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион входит в отопительный сезон с российским газом. По его словам, газ из России обходится Херсонской области в пять раз дешевле украинского. Об этом сообщает ТАСС.

«Херсонские газовики договорились с российским предприятием «Черноморгаз», отработали все вопросы с переподключением магистралей, дополнительной установкой новых распределительных станций», — сказал Сальдо.

Глава администрации региона отметил, что Херсонская область обеспечена газом до конца отопительного сезона.

«Имеем возможность обеспечить Херсонскую область тем объемом российского природного газа — 110 млн кубометров, — который необходим до конца года для обеспечения отопительного сезона, а также промышленности», — подытожил он.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что всех причастных к обстрелу центра Херсона настигнет суровая кара.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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