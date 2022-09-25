Corriere della Sera: 120 тыс. предприятий Италии угрожает закрытие из-за энергокризиса

Около 120 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в Италии находятся под угрозой закрытия из-за подорожавшей электроэнергии. Об этом газете Corriere della Sera заявил глава ассоциации предпринимателей Confcommercio Карло Сангалли.

«В период с сегодняшнего дня до первой половины 2023 года под угрозой закрытия находятся не менее 120 тыс. малых предприятий в сфере услуг, что может привести к потере более 370 тыс. рабочих мест. Осторожная оценка, не учитывающая более крупные компании», — отметил Сангалли.

По его словам, в Италии цены на электроэнергию выросли быстрее и больше, чем в других странах европейского региона. Например, итальянские отели, бары, рестораны, магазины будут платить в среднем на 60% больше, чем в Германии. Если сравнивать с Францией, то тут трехкратная разница.

Он добавил, что в третьем квартале 2022 года ВВП Италии опустится на 0,8%. После этого будет умеренное падение в четвертом квартале. Годовая инфляция составит 7,5%, а самый пик придется на сентябрь (9,2%).

9 сентября министр по вопросам экологического перехода страны Роберто Чинголани заявил, что Италия обретет полную независимость от российского газа к зиме 2024 года в связи с тем, что нашла альтернативу.