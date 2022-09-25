Во Франции заявили, что госдолг страны скоро перешагнет отметку в €3 трлн

Долг Франции в ближайшее время может превысить отметку в €3 трлн, а дефицит госфинансов уже заложен в бюджет на следующий год. Об этом газете Journal Du Dimanche заявил министр-делегат по вопросам бюджетной политики при Минфине Габриэль Атталь.

«В ближайшие недели долг преодолеет отметку в €3 трлн. В 2023 году обслуживание долга будет стоить нам €51,7 млрд», — отметил Атталь.

По его словам, в проект бюджета на 2023 год уже заложен дефицит финансов в размере 5%. При этом в первом квартале 2022 года долг страны был на уровне €2,9 трлн. Этот показатель соответствует 114,5% ВВП.

23 сентября агентство Reuters со ссылкой на данные американского финансового конгломерата Bank of America сообщило, что в мире за неделю с 14 по 21 сентября зафиксировали рекордный за 73 года отток капитала из фондов глобальных государственных облигаций, занимающихся коллективными инвестициями в госдолг разных стран.

Ранее в сентябре газета Washington Post написала, что США могут выиграть от рецессии в Европе ради борьбы со своей внутренней инфляцией.