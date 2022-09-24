Лавров: Гутерриш заявил, что работ по разблокировке экспорта удобрений из России еще много

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш сообщил, что работ по разблокировке экспорта удобрений и продовольствия из России еще немало. Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, написало агентство ТАСС.

Как отметил глава МИД России, Москва ожидает от Гутерриша и Турции, чтобы они добились от США и Евросоюза (ЕС) снятия препятствий по экспорту зерна и удобрений из России. По информации Лаврова, в европейский портах заперты 300 тысяч тонн удобрений, а ЕС бездействует.

Также он сообщил, что в Европе заявили о планах перенаправлять украинское зерно в страны Африки.

Ранее 24 сентября Лавров заявил, что Москва призывает генсека ООН Антониу Гутерриша мобилизовать усилия для преодоления продовольственного и энергетического кризисов.

До этого в тот же день министр иностранных дел России сообщил, что Москва предложила бесплатно передать странам Африки 300 тыс. тонн задержанных в Европе удобрений. Однако, по словам Лаврова, Евросоюз (ЕС) не поддержал инициативу Москвы.