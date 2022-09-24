Nikkei: Mazda рассматривает вероятность прекращения производства автомобилей в России

Японская автомобилестроительная компания Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей на территории России, написала газета Nikkei.
Новость дополняется.
Японская автомобилестроительная компания Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей на территории России, написала газета Nikkei.
Новость дополняется.
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