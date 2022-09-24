Индийский Минпромторг намерен привлечь $100 млрд прямых иностранных инвестиций

Индия намерена привлечь $100 млрд в текущем финансовом году (в этой южноазиатской республике начинается с 1 апреля) прямых иностранных инвестиций благодаря экономическим реформам и легкости ведения бизнеса. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на заявление министерства торговли и промышленности страны.

«На фоне экономических реформ и облегчения ведения бизнеса в последние годы Индия находится на пути к привлечению $100 млрд прямых иностранных инвестиций в текущем финансовом году», — сказано в заявлении министерства.

По данным ведомства, в 2021 — 2022 финансовом году страна получила «самый высокий за всю историю» приток иностранных инвестиций в размере $83,6 млрд. Эти деньги поступили из 101 страны и были инвестированы в 31 союзную территорию и штаты и 57 секторов в Индии.

Ранее 24 сентября посол России в Индии Денис Алипов сообщил, что индийское правительство осторожно относится к идее западных стран по поводу введения потолка цен на нефть из России, так как Нью-Дели хочет идти за своими интересами.

Накануне газета The Times of India со ссылкой на источники написала, что индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) намерены отказаться от закупок нефти из России.