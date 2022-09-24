Гендиректор НКР: Банк России до конца 2022 года может снизить ключевую ставку до 7%

Российский Центробанк до конца 2022 года еще может снизить ключевую ставку на 0,25-0,5 процентного пункта, до 7-7,25%. Такое мнение выразил гендиректор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук, написало агентство «Прайм».

Однако, по его мнению, регулятор, если и понизит показатель, то не в ближайшее время.

«Мы считаем, что незначительное понижение ставки, например на 25-50 базисных пунктов, до конца года остается возможным», — сказал он.

Гендиректор НКР отметил, что на решение Центробанка повлияют изменения в инфляционной динамике и в целом экономической активности, одним из инструментов стимулирования которой и является ключевая ставка.

16 сентября совет директоров Банка России на плановом заседании принял решение о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 7,50% годовых.

Затем в тот день председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось. По словам Набиуллиной, цикл снижения ключевой ставки, скорее всего, близок к завершению.