Немецкие экономисты: энергетический кризис ведет экономику Германии к неизбежной рецессии

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Fabrizio Bensch/Reuters

Экономисты в Германии полагают, что крупная потеря покупательной способности и резкий рост затрат компаний из-за высоких цен на энергоносители ведут экономику страны к неминуемой рецессии, написало агентство DPA.

Экономист Deutsche Bank Research Марк Шаттенберг спрогнозировал снижение экономического производства республики на 3,5% в 2023 году.

Главный экономист немецкой государственной банковской группы KfW Фрици Кёлер-Гайб считает, что экономический спад оставит свой след на рынке труда. Также она отметила, что во втором квартале (апрель — июнь) текущего года доход частных домохозяйств после учета инфляции был на 1,9% ниже, чем в том же квартале 2021 года. «Во второй половине года ожидается дальнейшее падение реальных доходов», — указала она.

Экономист международной страховой группы Allianz Катарина Утермель подчеркнул, что все немцы выйдут из кризиса более бедными.

На этой неделе пресс-служба Банка Англии сообщила, что экономика Соединенного Королевства находится в состоянии рецессии. Регулятор ожидает, что ВВП страны упадет на 0,1% в третьем квартале. Во втором квартале экономика королевства снизилась на те же 0,1%. Под рецессией понимается сокращение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.

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