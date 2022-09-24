В Индии стали осторожничать по поводу идеи предельных цен на нефть из России

Индийское правительство осторожно относится к идее западных стран по поводу введения потолка цен на нефть из России, так как Нью-Дели хочет идти за своими интересами. Об этом заявил на пресс-конференции посол РФ в Индии Денис Алипов, передает ТАСС.

«Пока мы видим очень осторожный подход индийского правительства к идее ограничения цены на российскую нефть. Я совсем не уверен, что это будет выгодно интересам Индии. Индия намерена следовать своим интересам, если такой шаг будет предпринят», — отметил Алипов.

По его словам, поставки нефти из России в Индию в последнее время стали уменьшаться. Однако сейчас речь идет о долгосрочных соглашениях. И, в частности, речь идет о спросе со стороны Индии. Поэтому Россия всегда готова к расширению сотрудничества в этом вопросе.

Он добавил, что позиция России также остается однозначной, то есть не будет сотрудничества и торговли себе в ущерб, если дойдет до такой ситуации.

23 сентября газета The Times of India со ссылкой на источники писала, что индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) намерены отказаться от закупок нефти из России. Это связано с удорожанием фрахта и переориентировкой на импорт сырья из Африки и Ближнего Востока.