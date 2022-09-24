Правительство выделило 15 млрд рублей на постройку семи кораблей до 2026 года

Кабмин выделил Минпромторгу 15 млрд рублей на строительство семи судов гражданского флота с выпуском в 2025 и 2026 годах. Об этом сообщается на сайте правительства.

Правительство выделило 15 млрд рублей Минпромторгу на строительство трех круизных судов проекта «Карелия» и четырех сухогрузов-контейнеровозов. Средства были направлены из резервного фонда.

В публикации указали, что круизные суда могут вмещать до 200 пассажиров. Распоряжение на запуск производства подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В документе указали, что грузовые суда будут спущены на воду в 2025 году, а круизные – в 2026 году. При этом совокупный объем финансирования производства будет на уровне 22 млрд рублей. Постройка новых судов окажет положительное влияние на грузовые и пассажирские перевозки, а также позволит обновить флот.

20 сентября «Ведомости», ссылаясь на источники писали, что российские судовладельцы перестали размещать заказы на производство нового флота, уменьшив размер контрактов в денежном выражении в период с января по сентябрь 2022 года в 20 раз.