Жители Нидерландов задолжали по ипотеке €800 млрд во втором квартале 2022 года

Жители Нидерландов увеличили задолженность по ипотеке во втором квартале 2022 года до €804 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Нидерландов (CBS).

По данным ведомства, долг резидентов страны во втором квартале вырос на €10,6 млрд по сравнению с показателями первого квартала.

В бюро добавили, что долг по ипотеке растет медленнее, чем экономика страны. Речь идет о том, что ипотечная задолженность от ВВП Нидерландов снизилась до 89,4% во втором квартале. В первом квартале этот показатель был на уровне 90,2%. Текущий результат является самым низким уровнем с первого квартала 2004 года.

В начале сентября газета The Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании Energy Prices писала, что самые высокие цены на электричество для домохозяйств среди государств Европы зафиксированы в Великобритании, на газ — в Нидерландах.

Позже правительство Нидерландов призвало граждан страны принимать душ не более пяти минут для экономии природного газа. По данным исследовательской организации Milieu Centraal, среднестатистический прием душа в Нидерландах длится девять минут. Таким образом, до энергетического кризиса в стране использовалось 40 млрд кубометров топлива ежегодно.