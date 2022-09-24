В Германии предупредили об угрозе внутренней безопасности страны из-за энергокризиса

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (БКА) утверждает, что внутренняя безопасность страны может быть под угрозой из-за энергетического кризиса и высокого уровня инфляции. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Также БКА сообщает об исламистах, которые призывают воспользоваться текущей ситуацией на Украине и шаткой экономической ситуацией в Европе и начать нападать на экономическую инфраструктуру Германии.

Также ведомство опасается, что в стране может возникнуть такая же ситуация, как это было с протестами против ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса в 2020 году.

«Если значительная часть населения почувствует или действительно попадет в условия, угрожающие существованию, в результате принятия политических решений», — говорится в заявлении БКА.

Ранее сообщалось, что в Германии производители туалетной бумаги повышают цены из-за энергокризиса.

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