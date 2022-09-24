Bloomberg: план Евросоюза по реорганизации энергосистемы обойдется региону в €565 млрд

close
100%
Michael Probst/AP

План Евросоюза (ЕС) по реорганизации энергетической системы Европы ради перехода на «зеленую» энергетику и отказ от топлива из России потребует €565 млрд до конца десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект документа, подготовленного Еврокомиссией.

По данным агентства, основной принцип реорганизации заключается в цифровизации отрасли, то есть обмен данными по использованию электроэнергии в ЕС с 2024 года. Такое решение может повысить гибкость энергорынка региона.

В публикации добавили, что в планах с 2027 года поставить солнечные панели на всех коммерческих и общественных зданиях, а уже в 2029 году сделать то же самое на новых жилых домах. Также до 2027 года должно быть установлено 10 млн тепловых насосов, а уже к 2030 году число автомобилей с нулевыми выбросами должно достичь 30 млн.

Там также добавили, что соответствующий документ Еврокомиссия должна опубликовать 28 сентября.

В конце августа агентство Bloomberg сообщало, что из-за обострения энергетического кризиса в Европе начались веерные отключения электричества. В публикации отмечается, что первой страной Европы, где власти пошли на такой шаг, оказалась самопровозглашенная республика Косово. Там в населенных пунктах начали отключать электричество на 120 минут каждые шесть часов. Исключения действуют для критически важных объектов инфраструктуры, например, для больниц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть