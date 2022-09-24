Bloomberg: план Евросоюза по реорганизации энергосистемы обойдется региону в €565 млрд

План Евросоюза (ЕС) по реорганизации энергетической системы Европы ради перехода на «зеленую» энергетику и отказ от топлива из России потребует €565 млрд до конца десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект документа, подготовленного Еврокомиссией.

По данным агентства, основной принцип реорганизации заключается в цифровизации отрасли, то есть обмен данными по использованию электроэнергии в ЕС с 2024 года. Такое решение может повысить гибкость энергорынка региона.

В публикации добавили, что в планах с 2027 года поставить солнечные панели на всех коммерческих и общественных зданиях, а уже в 2029 году сделать то же самое на новых жилых домах. Также до 2027 года должно быть установлено 10 млн тепловых насосов, а уже к 2030 году число автомобилей с нулевыми выбросами должно достичь 30 млн.

Там также добавили, что соответствующий документ Еврокомиссия должна опубликовать 28 сентября.

В конце августа агентство Bloomberg сообщало, что из-за обострения энергетического кризиса в Европе начались веерные отключения электричества. В публикации отмечается, что первой страной Европы, где власти пошли на такой шаг, оказалась самопровозглашенная республика Косово. Там в населенных пунктах начали отключать электричество на 120 минут каждые шесть часов. Исключения действуют для критически важных объектов инфраструктуры, например, для больниц.