Bloomberg: историческая авантюра Лиз Трасс по снижению налогов начинает разваливаться

Историческая авантюра премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по снижению налогов без учета мировой ситуации начинает разваливаться. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики посчитали, что Трасс, которая пытается изменить экономическую ситуацию в стране новыми мерами без учета текущей ситуации в мире, может привести к кризису фунта стерлингов.

По данным агентства, снижение налогов в ближайшие пять лет обойдется бюджету в £161 млрд. А продолжение политики энергетической гарантии увеличит эту сумму еще на £60 млрд в ближайшие полгода.

В публикации добавили, что своими действиями Трасс пытается показать, что может помочь Великобритании пройти энергокризис.

23 сентября The Guardian писала, что беднейшие домохозяйства Великобритании рискуют потратить почти половину своего располагаемого дохода на оплату счетов за газ и электроэнергию этой зимой, несмотря на гарантии правительства по ценам на энергоносители.

До этого обозреватель Bloomberg, бывший главный редактор Daily Telegraph и London Evening Standard Макс Хастингс заявил, что с приходом к власти в Соединенном Королевстве нового премьер-министра Лиз Трасс страна рискует не справиться с чередой сложных кризисов.