Глава МИД Венгрии: страна никогда не поддержит санкции против «Газпрома» и «Росатома»

Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал в интервью РИА «Новости», что Венгрия никогда не поддержит возможные санкции против «Газпрома» и «Росатома».

«Мы никогда не согласимся с включением «Росатома» или «Газпрома» в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок», — заявил Сийярто.

По его словам, Будапешт рассматривает вопрос поставок энергоносителей как один из затрагивающих суверенитет страны. Если «Росатом» окажется под санкциями, инвестиции страны в ядерную энергетику будут под угрозой, равно как и строительство АЭС «Пакш».

Ранее говорилось, что страны Европы на данном этапе не обсуждают возможность снятия санкций, введенных в отношении Российской Федерации в связи со специальной военной операцией РФ на территории Украины: ситуация ровно противоположная.