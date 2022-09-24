WSJ: США лишились нефтяной подушки безопасности

Издание The Wall Street Journal утверждает, что Соединенные Штаты утрачивают нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации президента Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире.

В публикации отмечается, что объем нефти в стратегическом нефтяном резерве (SPR) Штатов на неделе, которая завершилась 16 сентября, сократился на 7 млн. баррелей по сравнению с неделей ранее. По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, этот показатель тогда составил 427 млн баррелей нефти.

Издание отмечает, что это самый минимальный уровень впервые с 1984, а текущий объем нефти в SPR меньше впервые с 1983 года, чем коммерческие запасы, составляющие 430,77 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, Штаты уже продали 155 млн баррелей нефти с момента объявления 31 марта Байденом плана по реализации нефти. Изначальный план предполагал продажу 180 млн баррелей нефти для снижения цен на топливо. Стоимость снизилась с $5,03 за галлон (3,7 литра) до $3,66 за галлон. Но в случае возникновения проблем с поставками нефти в США, Штаты могут оказаться в рискованной ситуации.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские энергетические компании зарабатывают рекордные прибыли, и розничная наценка на топливо в США остается на 30% выше нормы.