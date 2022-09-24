Минпромторг рассматривает проект закона о параллельном импорте алкоголя в Россию

close
100%
Depositphotos

Минпромторг рассматривает законопроект о ввозе алкоголя в Россию по параллельному импорту, сообщают «Известия».

По информации издания, такой закон позволит ввозить в Россию алкогольную продукцию в привычном количестве, однако ее стоимость будет выше из-за «удлинения» логистической цепочки.

Как рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, в настоящее время полностью прекращен импорт игристых вин из региона Шампань, на 70% сократились поставки виски, на 60% — коньяка и импортного пива. Вследствие ассортимент импортного алкоголя на полках магазинов федеральных сетей в России сократился почти на 40-95% в зависимости от категории.

При том директор по развитию компании «Ladoga» Дмитрий Исаченков настаивает, что импорт вин из Шампани снизился на 50%, но не прекратился полностью. Также по сообщению Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), в стране увеличилось предложение качественного российского вина, что закономерно привело к сокращению доли импортного вина на рынке.

Ранее в АКОРТ сообщали, что ассортимент импортных алкогольных напитков в федеральных сетях за июнь — август сократился на 40–95% год к году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть